Tijdens de maand Juni werd ik tweemaal geïnterviewd in Nederland.

De eerste keer door Niels Lunsink van de Studio De Nieuwe Tijd. Een van de kijkers in den lande nam gelijk contact op met Coen Vermeeren van uitgeverij Obelisk. Binnen een paar dagen was de deal gesloten. Coen liet er geen gras over groeien en vanaf 3 Juli zal het boek in Nederland en Belgie beschikbaar zijn, op de site obeliskboeken.nl en via alle gangbare kanalen.

Dat betekent ook dat de download file vanaf die dag niet meer op deze site beschikbaar is.

Het tweede interview was met Jorn Luka, als aflevering #178 van de Truman Show. Alleen al op YouTube waren er 25.000 views in drie dagen.

Wil je binnen het korte bestek van een uur (Niels) of een uur en 40 minuten (Jorn) een goed beeld van de wereldgeschiedenis krijgen zoals beschreven in mijn boek De Roofdieren tegen Het Volk, kijk dan naar een van deze interviews!